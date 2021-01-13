«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов на Дальний Восток

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Авиакомпания "Аэрофлот" ожидает возобновления продаж субсидируемых авиабилетов из городов Дальнего Востока и внутри региона в течение 2-3 недель, сообщил ТАСС источник в компании. Ранее перевозчик приостановил продажи билетов из-за исчерпания лимита госсредств.

"С учетом процедур и формальностей, связанных с выделением субсидии, мы ожидаем возобновления продажи субсидируемых билетов в течение 2-3 недель", — сказал собеседник агентства.

В официальном сообщении "Аэрофлота" указывается, что продажа билетов возобновится в ближайшее время, так как правительство выделило дополнительные средства на программу полетов.