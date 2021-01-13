Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
56.10
+0.25 Золото
1855.67
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2170
–0.0062
21.12
1.2232
24.12
16.12

Источник: «Аэрофлот» возобновит продажи субсидируемых билетов в ДФО в течение 2-3 недель 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов на Дальний Восток
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Аэрофлот" ожидает возобновления продаж субсидируемых авиабилетов из городов Дальнего Востока и внутри региона в течение 2-3 недель, сообщил ТАСС источник в компании. Ранее перевозчик приостановил продажи билетов из-за исчерпания лимита госсредств.

"С учетом процедур и формальностей, связанных с выделением субсидии, мы ожидаем возобновления продажи субсидируемых билетов в течение 2-3 недель", — сказал собеседник агентства.

В официальном сообщении "Аэрофлота" указывается, что продажа билетов возобновится в ближайшее время, так как правительство выделило дополнительные средства на программу полетов.
Видео дня. Межрегиональный спрос на жилье резко вырос
ТАСС: последние новости
СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток - 2" СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток - 2" Завод марочных вин "Коктебель" выставили на торги Завод марочных вин "Коктебель" выставили на торги Reuters: Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за "Северного потока - 2" Reuters: Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за "Северного потока - 2"
Компании , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение