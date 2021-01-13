Украину призвали подписать прямой договор с «Газпромом» 

"По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с "Газпромом", для того чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет", — заявил Бойко во время брифинга в Киеве в среду, трансляцию вел телеканал Newsone.