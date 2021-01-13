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Украину призвали подписать прямой договор с «Газпромом» 

Прайм 2 часа назад
Украину призвали подписать прямой договор с «Газпромом»
Фото: РИА Новости
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским "Газпромом", чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.
С 1 января в стране подорожал газ. А 28 декабря 2020 года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим на Украине уже вторую неделю тысячи людей выходят на протестные акции, требуя снизить тарифы.

"По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с "Газпромом", для того чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет", — заявил Бойко во время брифинга в Киеве в среду, трансляцию вел телеканал Newsone.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
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Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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Комментарии 226
Компании , Юрий Бойко , Нафтогаз , Газпром , Правительство Украины
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