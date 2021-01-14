Финансовые институты обяжут отвечать на жалобы граждан

Банки, микрофинансовые и другие организации финансовой отрасли в России будут обязаны отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней, пишут "Известия"

Центробанке изданию рассказали, что соответствующий законопроект подготовят к весне 2021 года. Это необходимо, чтобы устранить законодательный пробел, пояснили в пресс-службе регулятора.

В настоящее время порядок и сроки рассмотрения кредитными и другими организациями жалоб потребителей не прописаны в законодательстве четко. Так, 59-ФЗ, регламентирующий порядок рассмотрения обращений граждан России, не предусматривает обязанности реагировать на письма физических лиц и распространяется лишь на государственные органы. В законе о защите прав потребителей нет пунктов, которые касаются деятельности финансовых организаций. Закон о банках и банковской деятельности также не устанавливает порядок и сроки рассмотрения обращений со стороны граждан.

Предлагаемый подход, как отмечается, даст возможность гражданам напрямую взаимодействовать с игроками финансового рынка и оперативно решать свои проблемы. Согласно новым правилам, организации будут обязаны отреагировать на письмо потребителя в течение 15 дней, в исключительных случаях возможно продление срока до 30 суток. Как предупреждают в Банке России, ответ при этом должен быть по существу проблемы, с которой клиент обратился, а не простой отпиской.

По оценкам ЦБ, свыше половины жалоб граждан, поступающих к его специалистам, могут быть урегулированы банками и иными финансовыми организациями самостоятельно. Регулятор возьмет на себя контроль качества взаимодействия в рамках инициативных проверок и повторных жалоб граждан.