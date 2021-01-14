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«Ъ»: закупка масла и сахара по фиксированным ценам вызвала сложности у небольших сетей 

ТАСС 1 час назад
Небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из торговых компаний.
По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию по фиксированной стоимости, либо игнорируют запросы.
Магазины в Москве снизили цены на сахар, муку и подсолнечное масло
Существование такой проблемы изданию подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. Он указал, что ранее небольшие и средние торговые сети осуществляли закупки у дистрибуторов, на которые соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на заводы, но те готовы обслуживать в первую очередь крупные сети, а с новыми магазинами согласны работать только после заключения договора поставки.
Совладелец сети "Реалъ" Александр Мышинский в беседе с газетой отметил, что группа "Русагро" готова продавать сети только 30 тонн сахара по установленной цене, что в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за кг. Гендиректор "Русагро" Максим Басов указал, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%.
В сети "Верный" "Коммерсанту" сообщили, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня. Производители масла до 95 руб. за литр подняли цены до 95 руб. за литр, а поставщики более дорогих марок повышают цены с учетом логистики, подчеркнули в сети.
В то же время в Metro заявили, что сложности начального этапа уже разрешены и сейчас трудностей нет. В Auchan и X5 Retail Group также не зафиксировали сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла. Председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин подчеркнул, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства.
По словам источника "Коммерсанта" на рынке, некоторые сети неверно прочитали соглашения и ждали, что установленная цена будет включать доставку. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) перебоев в поставках не отмечают, сообщает газета.
16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Соглашения предполагают предельные цены на масло в 95 руб. у производителей и 110 руб. за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно. Кроме того, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом логистических затрат. Как ранее сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, к соглашению присоединилось более 5 тыс. компаний.
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Компании , Видео , Экономика , Дмитрий Шадрин , Александр Мышинский , Андрей Бодин , Денис Мантуров , Максим Басов , Минпромторг , Русагро , X5 Retail Group , Ашан , ФАС , Минсельхоз , Газета "Коммерсантъ"
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