Небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из торговых компаний.
По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию по фиксированной стоимости, либо игнорируют запросы.
Существование такой проблемы изданию подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. Он указал, что ранее небольшие и средние торговые сети осуществляли закупки у дистрибуторов, на которые соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на заводы, но те готовы обслуживать в первую очередь крупные сети, а с новыми магазинами согласны работать только после заключения договора поставки.
Совладелец сети "Реалъ" Александр Мышинский в беседе с газетой отметил, что группа "Русагро" готова продавать сети только 30 тонн сахара по установленной цене, что в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за кг. Гендиректор "Русагро" Максим Басов указал, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%.
В сети "Верный" "Коммерсанту" сообщили, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня. Производители масла до 95 руб. за литр подняли цены до 95 руб. за литр, а поставщики более дорогих марок повышают цены с учетом логистики, подчеркнули в сети.
В то же время в Metro заявили, что сложности начального этапа уже разрешены и сейчас трудностей нет. В Auchan и X5 Retail Group также не зафиксировали сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла. Председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин подчеркнул, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства.
По словам источника "Коммерсанта" на рынке, некоторые сети неверно прочитали соглашения и ждали, что установленная цена будет включать доставку. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) перебоев в поставках не отмечают, сообщает газета.
16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Соглашения предполагают предельные цены на масло в 95 руб. у производителей и 110 руб. за литр в магазинах, на сахар — 36 и 46 руб. за 1 кг соответственно. Кроме того, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом логистических затрат. Как ранее сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, к соглашению присоединилось более 5 тыс. компаний.