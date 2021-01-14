Небольшие и средние розничные сети столкнулись со сложностями при закупке подсолнечного масла и сахара по регулируемым ценам, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из торговых компаний.

По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию по фиксированной стоимости, либо игнорируют запросы.

Существование такой проблемы изданию подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин . Он указал, что ранее небольшие и средние торговые сети осуществляли закупки у дистрибуторов, на которые соглашения о ценах не распространяются. Магазины попытались переориентироваться на заводы, но те готовы обслуживать в первую очередь крупные сети, а с новыми магазинами согласны работать только после заключения договора поставки.

Совладелец сети "Реалъ" Александр Мышинский в беседе с газетой отметил, что группа "Русагро" готова продавать сети только 30 тонн сахара по установленной цене, что в пять раз меньше потребностей, а остальное — по 43,5 руб. за кг. Гендиректор "Русагро" Максим Басов указал, что группа отгружает клиентам не менее уровня прошлого квартала, как и написано в соглашении, хотя производство сахара у компании сократилось на 30%.

В сети "Верный" "Коммерсанту" сообщили, что поставщики сахара в декабре снизили закупочные цены, но не до рекомендованного уровня. Производители масла до 95 руб. за литр подняли цены до 95 руб. за литр, а поставщики более дорогих марок повышают цены с учетом логистики, подчеркнули в сети.

В то же время в Metro заявили, что сложности начального этапа уже разрешены и сейчас трудностей нет. В Auchan X5 Retail Group также не зафиксировали сложностей с поставками сахара и подсолнечного масла. Председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин подчеркнул, что сахарные заводы выполняют взятые на себя обязательства.

Минпромторге и По словам источника "Коммерсанта" на рынке, некоторые сети неверно прочитали соглашения и ждали, что установленная цена будет включать доставку. В Минсельхозе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) перебоев в поставках не отмечают, сообщает газета.