Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
75.40
90.71
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Wildberries запустил продажи в Германии 

ТАСС 51 минуту назад
Wildberries запустил продажи в Германии
Фото: ТАСС
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в Германии, говорится в сообщении компании.

"Wildberries открыл продажи на территории Германии. Германия стала десятой страной присутствия компании. В ближайшее время Wildberries планирует выйти на рынки Франции, Италии и Испании", — отмечается в сообщении.

Заказать товары покупатели смогут в отдельном интернет-магазине de.wildberries.eu, а также через мобильные приложения. Жителям Германии будет доступно около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов, свои заказы они смогут получить в 40 тыс. партнерских точек или с помощью курьерской доставки.
В 2019 году Wildberries запустил продажи в четырех новых странах: Польше, Словакии, Украине и Израиле. Помимо этих стран и Германии, Wildberries присутствует в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Оборот Wildberries за январь — сентябрь 2020 года вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг $4 млрд
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
ТАСС: последние новости
"Ъ": закупка масла и сахара по фиксированным ценам вызвала сложности у небольших сетей "Ъ": закупка масла и сахара по фиксированным ценам вызвала сложности у небольших сетей В ЦБ считают, что РФ необходимо создать три - пять центров наподобие Силиконовой долины В ЦБ считают, что РФ необходимо создать три - пять центров наподобие Силиконовой долины СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток - 2" СМИ: датская компания Ramboll вышла из проекта "Северный поток - 2"
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение