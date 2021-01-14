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Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа 

Прайм 44 минуты назад
Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа
Фото: Reuters
Французская нефтегазовая компания Total и Apache Corporation обнаружили новые запасы нефти и газа у побережья Суринама, сообщается в пресс-релизе французской компании.

"Total и Apache Corporation (оператор — ред.) сделали новое крупное открытие нефти и газа на скважине Keskesi East-1 в Блоке 58 у побережья Суринама", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скважина была пробурена на глубине воды около 725 метров и в ней было обнаружено в общей сложности 63 метра чистой залежи углеводородов. Это открытие является четвертым в данном регионе. Ранее залежи были обнаружены на скважинах Maka Central, Sapakara West и Kwaskwasi.

"Мы рады объявить об этом новом открытии, которое подтверждает абсолютный успех этой первой разведочной кампании и увеличивает доказанную ресурсную базу", — приводятся в пресс-релизе слова старшего вице-президента Total по разведке Кевина Маклалана (Kevin McLachlan).

Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.
Apache Corporation — нефтегазовая компания, основанная в 1954 году, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Деятельность корпорации помимо США сосредоточена в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.
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Компании , Total
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