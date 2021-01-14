Пандемия коронавируса обрушила рынок меха в России

Пандемия коронавируса обвалила рынок продаж пушнины, сообщила «Российская газета». Необходимость перевести аукционы по продаже шкурок в онлайн резко снизила цены на сырьё.

«Мех, выставленный на продажу, различается по качеству. А когда увидеть его можно лишь на картинке, возрастает риск купить "кота в мешке". В результате покупатели либо резко опускают цену, либо отказываются от покупки вовсе», — сообщило издание, отметив, что и сами аукционы по продаже меха переносятся на более поздние даты.

Например, один из крупнейших в стране аукционов по продаже меха, который традиционно проходит осенью в Санкт-Петербурге, в этом году пришлось провести онлайн. На нём удалось реализовать «только 13 процентов выставленной партии шкурок соболя дикого баргузинского кряжа. Шкурки соболя енисейского, амурского и якутского не удалось реализовать совсем», сообщил газете первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Стрельников

Поэтому охотникам, которые зарабатывают как раз на продаже шкурок диких зверей, приходится искать другие источники заработка. Они выбирают рыбалку, добычу диких копытных животных, сбор, переработку и реализацию грибов, дикорастущих ягод, папоротника и других пищевых лесных ресурсов, тогда как других источников заработка в месте их проживания нет.

«Чем севернее территория, тем больше вероятность, что "кормить" людей будет соболь. Только в Аяно-Майском районе, по данным местной администрации, охотой живут около десяти процентов населения», — отмечает газета.

Коронавирус ударил по меховому бизнесу не только в России, но и в Европе. Например, в Дании осенью истребили популяцию норок из-за выявленного у них коронавируса, в связи с этим одна из крупнейших местных меховых компаний, Kopenhagen Fur, в ноябре объявила о своей ликвидации. До этого компания работала на рынке более 90 лет.