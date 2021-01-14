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«Нафтогаз» рассказал о выплатах «Газпрома» за 2020 год 

RT на русском 35 минут назад
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,1 млрд за транспортировку газа
Фото: ТАСС
Компания «Нафтогаз Украины» рассказала о выплатах российского «Газпрома» за 2020 год.

«За 2020 год «Газпром» полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. Согласно договору от 31 декабря 2019 года между «Нафтогазом» и «Газпромом», стоимость бронирования 65 млрд куб. м годовых мощностей — $2,1 млрд», — сказано в сообщении на сайте украинской компании.

Уточняется, что в IV квартале 2020 года «Нафтогаз» также дополнительно оказал «Газпрому» услуги по использованию украинской ГТС, за которые получил свыше $30 млн Общий объем транспортировки российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м.
В октябре 2020 года компания «Укртрансгаз» заявила, что украинская сторона может начать экспортировать в Европу газ, который был накоплен в отечественных подземных газохранилищах (ПХГ).
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