Nord Stream 2, компания — оператор газопровода "Северный поток — 2", планирует завершить строительство проекта в июне. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ, который оказался в его распоряжении.

Планируется, что трубоукладочная баржа "Фортуна" завершит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем продолжит работы в водах Германии и закончит их в июне.

Регуляторы в Германии и Дании не ответили на запрос Блумберг о комментарии. Получить официальный комментарий у Nord Stream 2 агентству также не удалось.

Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна" и суда "Балтийский исследователь" и "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" днем в четверг вышла из германского порта Висмар, где была на стоянке в последние 2 недели. Судно снабжения "Балтийский исследователь" 14 января вернулось в зону продолжения строительства газопровода.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas ("Оллсиз") отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.