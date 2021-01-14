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Bloomberg: Nord Stream 2 планирует завершить строительство «Северного потока — 2» в июне 

ТАСС и ещё 6 41 минуту назад
Nord Stream 2 завершит строительство «Северного потока — 2» в июне
Фото: Reuters
Nord Stream 2, компания — оператор газопровода "Северный поток — 2", планирует завершить строительство проекта в июне. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и график работ, который оказался в его распоряжении.
Планируется, что трубоукладочная баржа "Фортуна" завершит работы в водах Дании в последнюю неделю мая, а затем продолжит работы в водах Германии и закончит их в июне.
Регуляторы в Германии и Дании не ответили на запрос Блумберг о комментарии. Получить официальный комментарий у Nord Stream 2 агентству также не удалось.
Ранее датское морское управление сообщило, что трубоукладочная баржа "Фортуна" и суда "Балтийский исследователь" и "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.
Трубоукладочная баржа "Фортуна" днем в четверг вышла из германского порта Висмар, где была на стоянке в последние 2 недели. Судно снабжения "Балтийский исследователь" 14 января вернулось в зону продолжения строительства газопровода.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas ("Оллсиз") отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
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