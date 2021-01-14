Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.94
89.75
89.85
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12
16.12

Ретейлеры не зафиксировали перебоев с поставками масла и сахара 

РИА Новости 29 минут назад
Ретейлеры опровергли данные о перебоях с поставками масла и сахара
Фото: ТАСС
Запасы продуктов — как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров — в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при этом перебоев с поставкой продукции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции. … Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса", — сообщили в ассоциации.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"И поставщики, и торговые сети-участники соглашения реализуют продукцию по установленным ценам. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы", — отметили в АКОРТ.

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ в свою очередь сообщил, что в министерство официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла.
Видео дня. Россияне смогут получать пенсию в любой стране ЕАЭС
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
Компании , Минпромторг , ФАС , Минсельхоз , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение