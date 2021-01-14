Ретейлеры опровергли данные о перебоях с поставками масла и сахара

Запасы продуктов — как сахара и подсолнечного масла, так и других социальных товаров — в крупнейших российских торговых сетях находятся на высоком уровне, при этом перебоев с поставкой продукции нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Торговые сети-члены АКОРТ не фиксируют перебоев с поставкой продукции. … Запасы продукции, в крупнейших торговых сетях АКОРТ, как по сахару и растительному маслу, так и по всем социально-значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса", — сообщили в ассоциации.

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"И поставщики, и торговые сети-участники соглашения реализуют продукцию по установленным ценам. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, оперативно, с активным участием Минпромторга, Минсельхоза и Федеральной антимонопольной службы", — отметили в АКОРТ.

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам. Минпромторг РФ в свою очередь сообщил, что в министерство официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой сахара и масла.