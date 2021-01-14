Уроженец Украины Левчин стал миллиардером

Резкий рост стоимости акций финтеха Affirm (почти в два раза) привел к появлению в мире нового миллиардера. Об этом проинформировал Forbes.

Affirm разместилась на NASDAQ 12 января, а на следующий день стоимость акций скакнула вверх до 97,24 долларов (на 98,45%), капитализация составила до 23,6 млрд долларов. В результате состояние одного из основателей компании, уроженца Украины, американца Макса Левчина , которому принадлежит 11% акций Affirm, увеличилось до 2,7 млрд долларов.

Компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.