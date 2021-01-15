Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток — 2», решила отложить начало работ по завершению строительства, сообщил представитель компании.
По информации издания Handelsblatt, перед работами необходимо проверить техническое оснащение. При этом точные даты возобновления строительства в компании не назвали, передает «Коммерсант».
«У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работы в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб в пятницу, 15 января», — сказал представитель Nord Stream 2 AG.
По словам представителя компании, проверка технического оснащения займет как минимум несколько дней, поэтому точно нельзя сказать, начнется прокладка труб до конца января или до начала февраля.
В четверг датская сторона сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании возобновится на этой неделе. Западные информационные агентства со ссылками на источники и график работ сообщили, что строительство «Северного потока — 2» планируется завершить в июне 2021 года.
В МИД России заявляли, что Москва не сомневается в успешной реализации газопровода «Северный поток — 2», несмотря на давление США.