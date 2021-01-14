Уроженец Украины Левчин стал миллиардером 

Forbes USA оценил состояние Левчина в 2,7 млрд долларов после IPO компании.

Акции Affirm в первый день торгов на Nasdaq 13 января подорожали почти на 98,5% — до 97,24 доллара за бумагу. На максимумах котировки поднимались до 102,99 доллара при цене размещения 49 доллара. Объем IPO составил 1,2 млрд долларов.

Инвесторы оценили стоимость финтеха в 12 млрд долларов. По итогам первого торгового дня капитализация компании составила 23,6 млрд долларов.

Affirm предлагает услугу рассрочки для онлайн-покупок и сотрудничает с популярными продавцами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Сервис работает с 2012 года. Доходы компании состоят из выплат продавцов и процента с трансакций.

Максу Левчину принадлежат 11% Affirm. Бизнесмен также является одним из соучредителей платежного сервиса PayPal