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Уроженец Украины Левчин стал миллиардером 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Уроженец Украины Левчин стал миллиардером
Фото: Reuters
Американец украинского происхождения Макс Левчин стал новым миллиардером благодаря резкому росту акций финтех-стартапа Affirm, сообщает Forbes.
Forbes USA оценил состояние Левчина в 2,7 млрд долларов после IPO компании.
Акции Affirm в первый день торгов на Nasdaq 13 января подорожали почти на 98,5% — до 97,24 доллара за бумагу. На максимумах котировки поднимались до 102,99 доллара при цене размещения 49 доллара. Объем IPO составил 1,2 млрд долларов.
Инвесторы оценили стоимость финтеха в 12 млрд долларов. По итогам первого торгового дня капитализация компании составила 23,6 млрд долларов.
Affirm предлагает услугу рассрочки для онлайн-покупок и сотрудничает с популярными продавцами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Сервис работает с 2012 года. Доходы компании состоят из выплат продавцов и процента с трансакций.
Максу Левчину принадлежат 11% Affirm. Бизнесмен также является одним из соучредителей платежного сервиса PayPal.
Ранее «Рамблер» писал, что российский миллиардер Алексей Мордашов отправил своего сына в армию после того, как его отчислили из ВУЗа.
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Комментарии
Компании , Макс Левчин , Алексей Мордашов , PayPal , Wal-Mart Stores , Forbes
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