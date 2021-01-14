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Reuters: Пентагон внес в черный список еще девять компаний из Китая, включая Xiaomi 

ТАСС 2 часа назад
Пентагон ввел санкции против Xiaomi
Фото: Reuters
Американское оборонное ведомство расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, в распоряжении которого оказался обновленный перечень.
По данным Reuters, в список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) и один из крупнейших в Китае производителей смартфонов Xiaomi.
Как поясняет агентство, на указанные компании будет распространено действие подписанного ранее президентом США Дональдом Трампом указа о запрете американских инвестиций в китайские компании, связанные, как полагают в Вашингтоне, с Вооруженными силами КНР. Согласно этому документу, от активов находящихся в списке фирм американские инвесторы должны избавиться к 11 ноября текущего года, отмечает Reuters.
Ранее МИД КНР призвал власти США не дискриминировать китайские компании и не создавать препятствия двустороннему сотрудничеству.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Министерство обороны , МИД , COMAC , Пентагон , Reuters
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