Пентагон ввел санкции против Xiaomi

Американское оборонное ведомство расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, в распоряжении которого оказался обновленный перечень.
По данным Reuters, в список были добавлены еще девять юридических лиц, в числе которых Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) и один из крупнейших в Китае производителей смартфонов Xiaomi.
Как поясняет агентство, на указанные компании будет распространено действие подписанного ранее президентом США Дональдом Трампом указа о запрете американских инвестиций в китайские компании, связанные, как полагают в Вашингтоне, с Вооруженными силами КНР. Согласно этому документу, от активов находящихся в списке фирм американские инвесторы должны избавиться к 11 ноября текущего года, отмечает Reuters.
Ранее МИД КНР призвал власти США не дискриминировать китайские компании и не создавать препятствия двустороннему сотрудничеству.