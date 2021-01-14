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Госдеп подтвердил, что предупредил компании о санкциях за участие в «Северном потоке — 2» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Госдеп вновь предупредил о санкциях за участие в «Севпотоке — 2»
Фото: Reuters
США предупредили компании о риске подвергнуться санкциям за участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил ТАСС в четверг представитель Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что Госдепартамент обратился к компаниям, чтобы сообщить о принятии дополнительных санкций по закону об обеспечении энергетической безопасности Европы в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября 2020 года — прим. ТАСС) и риске санкций за продолжение связей с проектом "Северный поток — 2", — сказал собеседник агентства. — Как заявил 15 июля на пресс-конференции госсекретарь США [Майкл Помпео], те, кто поддерживает и участвует в этом проекте злонамеренного российского влияния, должны немедленно выйти из него или столкнутся с последствиями".

По данным агентства Reuters, внешнеполитическое ведомство США к четвергу или пятнице должно представить сведения о компаниях, содействующих реализации проекта. В документе, как ожидается, будут фигурировать строительные компании, обеспечивающие помощь в прокладке подводного трубопровода, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал возможное расширение США санкций против "Северного потока — 2" проявлением недобросовестной конкуренции и заверил, что Москва сделает все для защиты своих интересов.
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Комментарии
Компании , Майкл Помпео , Дмитрий Песков , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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