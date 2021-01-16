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Правительство России предложило запретить государству покупать банки 

Профиль и ещё 25 1 час назад
В РФ хотят запретить государству покупать банки
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
В России может быть введено ограничение на право покупки государственными структурами коммерческих банков. Такая мера должна повысить конкуренцию на финансовом рынке.
Разработанный Минэкономразвития законопроект вынесен на рассмотрение правительства. Его уже согласовали в Минфине, передает РБК.
Ограничения пропишут в поправках к федеральному закону №135-ФЗ «О защите конкуренции». Покупать коммерческие банки запретят Российской Федерации, ее субъектам, государственным и муниципальным образованиям, Банку России, а также компаниям, в которых 50% и более капитала подконтрольны государству или Центробанку.
По мнению авторов проекта, необходимость таких мер назрела еще в 2018 году. Замминистра экономического развития Илья Торосов объяснил, что поправки поддержат частных игроков на финансовом рынке и создадут «оптимальные условия развития конкуренции в финансовом секторе».
Законопроект прописывает несколько исключений из запрета. Государственные структуры смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента России или правительства. Эта мера сможет применяться, если банк попал под иностранные санкции. Акции и доли в финансовых компаниях покупатели с государственным участием смогут приобретать с целью инвестирования на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых фондов. Под запрет не попадают рыночные сделки РЕПО сроком до 30 дней под залог ценных бумаг.
Центральный банк сможет также входить в капитал финансовых организаций для их санации. Однако эта процедура должна длиться не больше пяти лет. Продлить срок санации можно будет только по решению президента России.
Журналисты отмечают, что по состоянию на 1 октября 2020 года доля государственных банков в активах сектора составляла 74%. При этом их доля в совокупном капитале достигла 70%.
Ранее «Профиль» сообщал о том, что в России продолжается стагнация банковского сектора. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» спрогнозировало, что в ближайшие четыре квартала 35 российских банков могут лишиться лицензий.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Илья Торосов , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России
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