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Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение евробондов 

Прайм 56 минут назад
Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение евробондов
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2021 году еврооблигаций на сумму до 6 миллиардов евро, говорится в материалах компании.

"Согласовать получение ПАО "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 000 000 000 (шести миллиардов) евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала, что ее программа заимствований на 2021 год составляет 511,626 миллиарда рублей.
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