Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение евробондов 

"Согласовать получение ПАО "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 000 000 000 (шести миллиардов) евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — говорится в сообщении.