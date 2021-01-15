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В магазины могут вернуть жалобную книгу 

Лера Букина 1 час назад
В магазины предложили вернуть жалобную книгу
Фото: ТАСС
Союз потребителей выступил с инициативой вернуть в магазины книгу отзывов, жалоб и предложений, рассказал его председатель Петр Шелищ. Роспотребнадзор одобрил данное предложение, пишут «Банки.ру» со ссылкой на «Известия».
Напомним, что в конце 2020 года Минпромторг вывел книгу жалоб и предложений из магазинов, поскольку граждане привыкли оставлять отзывы на онлайн-платформах. Также там подчеркивали, что записи в данной книге не приносили никаких юридических последствий для розницы.
В Союзе потребителей отметили, что доступ в интернет есть не у каждого покупателя. По словам Шелища, благодаря возможности писать отзыв в книге жалоб можно избежать скандалов в магазине.
Роспотребнадзор отмечает, что ведомство не против сохранения разных способов коммуникации с потребителем.
По словам главы Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, книга жалоб выступает помощником для покупателя, ведь с ее помощью можно «выпустить пар», изложить на бумаге суть конфликта именно на месте. Он также отмечает, что никакой другой эффективной функции у книги жалоб сегодня быть не может.
Отмечается, что в «Ашане» и в «Ленте» продолжают пользоваться данной книгой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Зубовского сельсовета Артур Саттаров отказался надевать маску в магазине и устроил скандал.
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Комментарии
Компании , Петр Шелищ , Минпромторг , Ашан , Роспотребнадзор , газета "Известия" , Banki.ru
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