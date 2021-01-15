В магазины предложили вернуть жалобную книгу

Союз потребителей выступил с инициативой вернуть в магазины книгу отзывов, жалоб и предложений, рассказал его председатель Петр Шелищ Роспотребнадзор одобрил данное предложение, пишут «Банки.ру» со ссылкой на «Известия».

Напомним, что в конце 2020 года Минпромторг вывел книгу жалоб и предложений из магазинов, поскольку граждане привыкли оставлять отзывы на онлайн-платформах. Также там подчеркивали, что записи в данной книге не приносили никаких юридических последствий для розницы.

В Союзе потребителей отметили, что доступ в интернет есть не у каждого покупателя. По словам Шелища, благодаря возможности писать отзыв в книге жалоб можно избежать скандалов в магазине.

Роспотребнадзор отмечает, что ведомство не против сохранения разных способов коммуникации с потребителем.

По словам главы Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, книга жалоб выступает помощником для покупателя, ведь с ее помощью можно «выпустить пар», изложить на бумаге суть конфликта именно на месте. Он также отмечает, что никакой другой эффективной функции у книги жалоб сегодня быть не может.

Отмечается, что в «Ашане» и в «Ленте» продолжают пользоваться данной книгой.