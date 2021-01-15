Число банкротств бизнеса в 2021 году может вырасти на 20—25%

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По данным «Федресурса», в 2020 году число корпоративных банкротств сократилось на 19,9% в годовом выражении, а число введенных судами процедур наблюдения — на 23,3%. Отмечается, что всего за год банкротами признали 9,9 тысяч юридических лиц, пишут «Банки.ру».

Самое большое число банкротств пришлось, в частности, на компании, которые работают в сфере торговли, строительства, недвижимого имущества.

Отмечается, что одной из причин сокращения числа банкротств предприятий в кризисный год является введенный государством мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших отраслей.

По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, в ближайшем будущем может произойти некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве.

Как считают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), число банкротств в 2021 году может увеличиться на 20-25%. По прогнозам рейтингового агентства НКР, ожидается 30-процентный рост с учетом эффекта низкой базы 2020 года. Тем не менее, число заявлений о несостоятельности в 2021 году не будет превышать показателей 2019 года, полагают в Промсвязьбанке

По мнению старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, самое большое число банкротств компаний будет наблюдаться во II квартале.

Ранее «Рамблер» сообщал, что после новогодних каникул в РФ закончился срок действия моратория на банкротства. Дела о банкротстве снова начали возбуждать с 11 января.