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Число банкротств компаний может резко вырасти в 2021 году 

Лера Букина 38 минут назад
Число банкротств бизнеса в 2021 году может вырасти на 20—25%
Фото: ТАСС
По данным «Федресурса», в 2020 году число корпоративных банкротств сократилось на 19,9% в годовом выражении, а число введенных судами процедур наблюдения — на 23,3%. Отмечается, что всего за год банкротами признали 9,9 тысяч юридических лиц, пишут «Банки.ру».
Самое большое число банкротств пришлось, в частности, на компании, которые работают в сфере торговли, строительства, недвижимого имущества.
Отмечается, что одной из причин сокращения числа банкротств предприятий в кризисный год является введенный государством мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших отраслей.
По словам заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, в ближайшем будущем может произойти некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве.
Как считают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА), число банкротств в 2021 году может увеличиться на 20-25%. По прогнозам рейтингового агентства НКР, ожидается 30-процентный рост с учетом эффекта низкой базы 2020 года. Тем не менее, число заявлений о несостоятельности в 2021 году не будет превышать показателей 2019 года, полагают в Промсвязьбанке.
По мнению старшего аналитика банковских рейтингов НРА Надежды Караваевой, самое большое число банкротств компаний будет наблюдаться во II квартале.
Ранее «Рамблер» сообщал, что после новогодних каникул в РФ закончился срок действия моратория на банкротства. Дела о банкротстве снова начали возбуждать с 11 января.
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Комментарии
Компании , Промсвязьбанк , Banki.ru
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