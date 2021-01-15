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Wildberries заявил о росте доходов на 96% 

Павел Тиунов 1 час назад
Wildberries заявил о росте доходов на 96%
Фото: ТАСС
Маркетплейс Wildberries отчитался о выручке в размере 437,2 рублей по итогам 2020 года, сообщают «Ведомости». В компании отметили рост показателей по всем статьям.
Так, за минувшие 12 месяцев сотрудники маркетплейса обработали 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Продажи выросли до 575,3 миллиона позиций, превысив прошлогодние показатели в три раза. Увеличенный товарооборот вынудил руководство интернет-магазина в пять раз расширить штат: с 19 тысяч продавцов до 91 тысячи. Учитывая, что в абсолютном большинстве случаев клиенты забирают заказы самостоятельно, количество пунктов выдачи за минувший год выросло в 14 раз до 91 тысячи.
Аналитики подсчитали, что активнее всего продавались вещи из fashion-сегмента. Они обеспечили половину выручки. На втором по популярности месте расположились товары для детей, на третьем — товары для дома и дачи.
Директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко добавил, что за минувший год количество продавцов на площадке выросло в пять раз до 91 тысячи. Большую их часть составили предприниматели из российского сегмента малого и среднего бизнеса. При этом несмотря на ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, маркетплейс, по его словам, продолжил экспансию за пределы РФ: услуги стали доступны жителям еще 5 стран, в том числе Германии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержали инициативу Минздрава РФ о продаже лекарств через маркетплейсы. Предприниматели считают, что таким образом препараты станут доступны более широкому кругу потребителей.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Комментарии 3
Компании , Вячеслав Иващенко , Минздрав РФ , Ведомости
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