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США исключили из «черного списка» одну из российских компаний 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
США исключили российскую компанию из «черного списка»
Фото: ТАСС
Минторг США опубликовал документ, в котором сообщил об исключении корпорации "ВСМПО-Ависма" из черного списка компаний — "конечных военных пользователей". В него входят те компании, которые, как считают в Вашингтоне, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Его фигуранты не могут приобретать у США ряд товаров и технологий. Об этом сообщает РБК.
В документе Минторга США сказано, что из списка "конечных военных пользователей" исключается ОАО "ВСМПО-Ависма" (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — "ВСМПО-Ависма" (Korporatsiya VSMPO AVISMA).
В то же время в тексте говорится, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло, так как "Комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям".
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Фактически Минторг пересмотрел свое решение о включении "ВСМПО-Ависма", о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не считается юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным.
В том же документе Минторг сообщил об исключении из списка еще одной российской компании — ООО "Молот-Оружие" (в которое было реорганизовано ОАО Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот").
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Комментарии 31
Компании , ВСМПО-Ависма , ВПМЗ "Молот"
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