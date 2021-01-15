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Советник Байдена предложил приостановить и прокладку Nord Stream 2, и санкции против него 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, который консультировал его во время предвыборной борьбы по внешнеполитическим темам, предложил приостановить не только строительство газопровода "Северный поток — 2", но и действие американских санкций против проекта с целью урегулирования разногласий между Вашингтоном и ЕС по этому вопросу.

"Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока — 2", а американцы — действие санкций", — сказал он в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете Handelsblatt.

По мнению Бернса, "это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими [в проекте] странами".
Германия разрешила достроить «Северный поток — 2»
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
В минувшую среду агентство Reuters сообщило, что Госдепартамент в январе предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода "Северный поток — 2", о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.
ТАСС: последние новости
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Компании , Видео , Николас Бернс , Джозеф Байден , ЕС , Госдеп США , Администрация США , Handelsblatt , Reuters
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