Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс , который консультировал его во время предвыборной борьбы по внешнеполитическим темам, предложил приостановить не только строительство газопровода "Северный поток — 2", но и действие американских санкций против проекта с целью урегулирования разногласий между Вашингтоном и ЕС по этому вопросу.

"Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока — 2", а американцы — действие санкций", — сказал он в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете Handelsblatt.

По мнению Бернса, "это бы предоставило новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими [в проекте] странами".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.