Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что на достройку газопровода «Северный поток — 2» может повлиять введение нового локдауна в Германии. По его словам, ограничительные меры станут серьёзным испытанием для немецкого бизнеса, и если экономика страны рухнет, потребность в российском проекте уменьшится.

Целые отрасли могут превратиться в руины, а это сотни тысяч безработных, невыплаченные кредиты, потерянный бизнес, отметил депутат в интервью телеканалу «360». Он считает, что пострадает и общий для России и Германии проект — газопровод.

Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, — подчеркнул Гердт.

Однако политик уверен, что газопровод будет достроен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» в датских водах планируют строить с 25 января и почти до конца мая. Согласно представленному графику, в мае стартует укладка газопровода в водах Германии. Страна уже выдала соответствующее разрешение, общая протяжённость прокладываемого участка составит порядка 30 км.