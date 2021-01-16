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В ФРГ сообщили о возможном препятствии для достройки «Северного потока — 2» 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Локдаун может повлиять на достройку «Северного потока — 2»
Фото: globallookpress.com
Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что на достройку газопровода «Северный поток — 2» может повлиять введение нового локдауна в Германии. По его словам, ограничительные меры станут серьёзным испытанием для немецкого бизнеса, и если экономика страны рухнет, потребность в российском проекте уменьшится.
Целые отрасли могут превратиться в руины, а это сотни тысяч безработных, невыплаченные кредиты, потерянный бизнес, отметил депутат в интервью телеканалу «360». Он считает, что пострадает и общий для России и Германии проект — газопровод.

Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, — подчеркнул Гердт.

Однако политик уверен, что газопровод будет достроен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что газопровод «Северный поток — 2» в датских водах планируют строить с 25 января и почти до конца мая. Согласно представленному графику, в мае стартует укладка газопровода в водах Германии. Страна уже выдала соответствующее разрешение, общая протяжённость прокладываемого участка составит порядка 30 км.
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Комментарии 1
Компании , Бундестаг , ЕС
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