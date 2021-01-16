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Треть россиян вернулись на работу с праздников с депрессией 

Майк Габриелян 1 час назад
Треть россиян вернулись на работу с праздников с депрессией
Фото: depositphotos.com
Четверть россиян вышли на работу после новогодних праздников в дурном настроении. В Москве и Петербурге постновогодней депрессии еще больше — её испытывают 30% работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.
Из всех респондентов 25% сказали, что пришли на рабочее место в плохом настроении. При этом в Москве и Петербурге результат еще хуже: 29% и 30%.
С хорошим настроем появились на работе 32%. Еще 36% испытывали обычные чувства.
Хуже всех выход на работу восприняли представители IT (33%) и административного персонала (29%). Лучше всего после праздников себя чувствует рабочий класс и «крестьяне» — в сферах производства и сельского хозяйства набралось 46% оптимистов.
Также социологи выяснили, что 13% россиян ежедневно работали в новогодние каникулы. Периодически на работу в эти дни выходило 33% опрошенных. Вообще не работали 54%.
Большинство (83%) работников во время праздников никуда не выезжало.
Исследование проводилось среди 2 тысяч респондентов.
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Комментарии 1
Компании , РИА Новости
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