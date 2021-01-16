Треть россиян вернулись на работу с праздников с депрессией 

Четверть россиян вышли на работу после новогодних праздников в дурном настроении. В Москве и Петербурге постновогодней депрессии еще больше — её испытывают 30% работников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Из всех респондентов 25% сказали, что пришли на рабочее место в плохом настроении. При этом в Москве и Петербурге результат еще хуже: 29% и 30%.

С хорошим настроем появились на работе 32%. Еще 36% испытывали обычные чувства.

Хуже всех выход на работу восприняли представители IT (33%) и административного персонала (29%). Лучше всего после праздников себя чувствует рабочий класс и «крестьяне» — в сферах производства и сельского хозяйства набралось 46% оптимистов.

Также социологи выяснили, что 13% россиян ежедневно работали в новогодние каникулы. Периодически на работу в эти дни выходило 33% опрошенных. Вообще не работали 54%.

Большинство (83%) работников во время праздников никуда не выезжало.

Исследование проводилось среди 2 тысяч респондентов.