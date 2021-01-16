В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время прекратят и строительство газопровода.

По мнению Бернса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.

Как заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов , Россия должна решать связанные со строительством вопросы "по мере их поступления". Он призвал не останавливать прокладку труб.

"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал Абрамов.

По мнению заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, сейчас на международной арене развернулась игра между Европой и США, а вопрос "Северного потока — 2" стал одной из козырных карт в руках американцев. Депутат счел подобные заявления из уст западных экспертов хорошим знаком: так, по его словам, Россия может включиться в эту игру и сыграть на противоречиях.

"То есть в любом случае это показатель того, что мы тоже участники большой игры", — подытожил Калашников.

Проект "Северного потока — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии. США, Украина и некоторые страны Европы активно выступают против проекта. В конце 2019 года США ввели санкции, в результате которых швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода. Строительство продолжилось год спустя: судно "Фортуна" уложила около 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остался участок в 148 километров: 120 — в Дании, и около 28 — в Германии.

Датские власти согласовали возможность укладки трубопровода с 15 января. Власти Германии продлили разрешение на укладку трубы в их исключительной экономической зоне до мая.