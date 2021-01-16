Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0041
23.12
1.2195
24.12

В России оценили идею приостановить прокладку «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
В России сочли провокацией идею о приостановке «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время прекратят и строительство газопровода.
По мнению Бернса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.
Как заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, Россия должна решать связанные со строительством вопросы "по мере их поступления". Он призвал не останавливать прокладку труб.

"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал Абрамов.

Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Севпотока-2»
По мнению заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, сейчас на международной арене развернулась игра между Европой и США, а вопрос "Северного потока — 2" стал одной из козырных карт в руках американцев. Депутат счел подобные заявления из уст западных экспертов хорошим знаком: так, по его словам, Россия может включиться в эту игру и сыграть на противоречиях.

"То есть в любом случае это показатель того, что мы тоже участники большой игры", — подытожил Калашников.

Проект "Северного потока — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии. США, Украина и некоторые страны Европы активно выступают против проекта. В конце 2019 года США ввели санкции, в результате которых швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода. Строительство продолжилось год спустя: судно "Фортуна" уложила около 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остался участок в 148 километров: 120 — в Дании, и около 28 — в Германии.
Датские власти согласовали возможность укладки трубопровода с 15 января. Власти Германии продлили разрешение на укладку трубы в их исключительной экономической зоне до мая.
Видео дня. После заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 15
Компании , Иван Абрамов , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение