В России ответили на предложение эксперта Никола Бернса приостановить действие санкций против проекта "Северный поток — 2" при условии, что европейцы на время прекратят и строительство газопровода.
По мнению Бернса, это дало бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта.
Как заявил замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, Россия должна решать связанные со строительством вопросы "по мере их поступления". Он призвал не останавливать прокладку труб.
"России следует продолжать реализацию проекта "Северный поток — 2", не поддаваясь на провокации, заявления различных советников, и четко следовать намеченным планам", — сказал Абрамов.
По мнению заместителя главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, сейчас на международной арене развернулась игра между Европой и США, а вопрос "Северного потока — 2" стал одной из козырных карт в руках американцев. Депутат счел подобные заявления из уст западных экспертов хорошим знаком: так, по его словам, Россия может включиться в эту игру и сыграть на противоречиях.
"То есть в любом случае это показатель того, что мы тоже участники большой игры", — подытожил Калашников.
Проект "Северного потока — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья до Германии. США, Украина и некоторые страны Европы активно выступают против проекта. В конце 2019 года США ввели санкции, в результате которых швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода. Строительство продолжилось год спустя: судно "Фортуна" уложила около 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенным остался участок в 148 километров: 120 — в Дании, и около 28 — в Германии.
Датские власти согласовали возможность укладки трубопровода с 15 января. Власти Германии продлили разрешение на укладку трубы в их исключительной экономической зоне до мая.