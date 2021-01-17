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СМИ: граждан Китая штрафуют за походы в туалет 

News.ru 1 час назад
Часть компаний начала штрафовать китайцев за частые походы в туалет
Фото: Reuters
Считается, что граждане Китая работают практически на износ. Но руководство крупных предприятий, судя по всему, воспринимает персонал как лентяев, постоянно отдыхающих, делающих перекуры и походы в туалет.
Поэтому ряд фирм начали выписывать штрафы работникам, если они решили отпроситься по нужде больше одного раза в день, пишет «Экспресс газета». Например, одна из компаний в Гуандуне за каждый «лишний» поход в уборную наказывают сотрудников на сумму в 20 юаней — около 225 российских рублей.
Накануне стало известно, что сотрудники супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений на Украине с 16 января не смогут использовать русский язык при обслуживании посетителей. Тех, кто будет пренебрегать новым распоряжением, ждёт денежное наказание.
Как писал NEWS.ru, ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник призвал украинцев игнорировать запрет на русский язык. По его словам, в таких случаях сторонники подобных запретов используют аргумент «нет языка — нет государства».
Согласно нововведению, персонал должен начинать разговор с гостем на украинском языке и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке необходимо озвучивать информацию о товарах и услугах.
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Комментарии 15
Компании , Владимир Олейник , Верховная Рада
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