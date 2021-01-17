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Часть компаний начала штрафовать китайцев за частые походы в туалет 

Майк Габриелян 26 минут назад
Часть компаний начала штрафовать китайцев за частые походы в туалет
Фото: Reuters
В КНР начался «драконовско-сортирный» произвол. Коммерсанты принялись штрафовать работников за слишком частые походы в туалет. За каждое посещение клозета свыше одного раза в сутки с сотрудника берут штраф в 20 юаней (3 доллара). Коммунистические власти уже заявили, что это незаконно.
Бизнесмены пожаловались, что «работники просто ленились» и использовали туалет для отдыха. Об этом сообщает Guangdong TV.
Компания Anpu Electric Science and Technology в городе Дунгуань (провинция Гуандун) начала налагать штрафы в 20 юаней на сотрудников, которые пользуются туалетом более одного раза в день. Утверждается, что это нарушает правила компании, разрешающие только единожды воспользоваться уборной.
Семь сотрудников были оштрафованы 20 и 21 декабря. Они пожаловались на «драконовско-сортирный» произвол в соцсетях.
Странное правило уже сравнили с фабрикой в комическом фильме Чарли Чаплина «Новые времена». В этой кинокартине от сотрудников требовали регистрироваться у начальства при каждом посещении туалета.
Штраф за клозет уже привлек внимание Муниципального управления кадров и социального обеспечения Дунгуаня. Чиновники заявили, что правило было незаконным. Они потребовали от компании ликвидировать его и вернуть сотрудникам сумму штрафа.
Менеджер компании по фамилии Цао оправдался тем, что компания не штрафовала рабочих, а вычитала сумму из их ежемесячных премий.
По его словам, компания прибегла к данной политике, поскольку отдельные сотрудники часто курили в туалете и пытались лишний раз отдохнуть в рабочее время.

«Мы ничего не могли сделать. Люди просто ленились на работе. Руководство много раз разговаривало с этими работниками, но не добилось положительного результата», — сказал Цао.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Эстония может получить огромный штраф за туалеты, неприсоединённые к общей канализации.
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Комментарии
Компании , Чарли Чаплин
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