15 января акции «Роснефти» достигли исторического максимума и закрылись на отметке в 512,2 руб. за штуку, впервые с октября 2018 г. превысив отметку в 500 рублей. В результате, «Роснефть» вернула себе 1-е место по рыночной капитализации (73,5 млрд долл.) в российском нефтегазовом секторе, обогнав Газпром (72,4 млрд долл.), как на Лондонской, так и на Московской биржах.

Аналитики считают, что за ростом котировок «Роснефти» стоит не только рост цен на нефть, но также ряд фундаментальных факторов, среди которых в первую очередь можно выделить прогресс в реализации крупнейшего глобального проекта компании в нефтегазовой отрасли «Восток Ойл». Инвестиционная компания «Велес Капитал» считает, что «Восток Ойл» за год увеличит стоимость акций «Роснефти» на 26%.

По оценке ее аналитиков, справедливая цена акций «Роснефти» с учетом «Восток Ойл» составляет 596 руб. за бумагу. Согласно оценкам международного ценового агентства Argus Media, нефть, которая будет добываться на месторождениях проекта, превосходит по характеристикам североморскую Brent и сибирскую ESPO, что обеспечивает премию в размере $10-12 за баррель к эталонной Brent.

Аналитики «Велес Капитала» подсчитали, что чистая приведенная стоимость проекта составляет 7,3 трлн руб. При этом «Роснефть», по данным аналитиков, не намерена привлекать кредиты для финансирования «Восток Ойл». Положительно воспринимается аналитиками вклад «Роснефти» в реализацию Целей устойчивого развития ООН

«План по углеродному менеджменту до 2035 года» нефтяной компании предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента; сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%; нулевое сжигание попутного нефтяного газа, уменьшение углеродного следа компании до 12 кг/бнэ (при среднемировом показателе 50 кг/бнэ), развитие ветрогенерации.

Рост котировок «Роснефти», несомненно, будет носить долгосрочный характер. 15 января, в день пиковых котировок нефтекомпании за последние годы, два ведущих американских инвестиционных банка, Bank of America Morgan Stanley , повысили целевые цены по акциям «Роснефти» на 13% и 23% соответственно. Компания при этом остается в числе самых привлекательных объектов для инвестирования по мнению Bank of America.

Деятельность «Роснефти» получила высокую оценку инвестиционного сообщества, рассматривающего социально ответственное инвестирование в качестве долгосрочного тренда. Фото:ПАО «НК „Роснефть“