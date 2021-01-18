Глава украинских железных дорог назвал невыгодным прекращение сообщения с РФ

Для «Укрзалізниця» экономически невыгодно прекращение железнодорожного сообщения с Россией, политическая ситуация привела к серьезным экономическим последствиям. Об этом глава украинских железных дорог Владимир Жмак заявил в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном » на канале «Украина 24».

Он отметил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией, а также с неподконтрольными Украине территориями, сказалось на прибыли компании.

«Однозначно невыгодно для «Укрзализныци» прекращение сообщения пассажирского с той же Москвой. Направление Киев-Москва было одним из самых прибыльных направлений с семью ежедневными поездами. Понятно, что сейчас все эти пассажиры поехали через Минск», — пояснил Жмак, отметив, что пассажиропоток через минский аэропорт вырос в несколько раз.

По словам главы «Укрзалізниця», введенные ограничения «являются негативным фактором для экономики».

За первые шесть месяцев 2020-го чистый убыток «Укрзалізниця» составил 8,792 млрд гривен (22,94 млрд рублей), тогда как в январе — июне 2019 года чистая прибыль компании превысила 1 млрд гривен (более 2,61 млрд рублей), отмечает RT.

При этом опрошенные изданием эксперты подчеркнули, что стремление Киева максимально сократить взаимодействие с Россией обернется лишь новыми экономическими потерями для украинских железных дорог.

«Рамблер» писал, что из-за роста заболеваемости коронавирусом Украина в марте 2020 года приостановила железнодорожное сообщение с Россией. Также ранее поезда были отменены из-за обострения ситуации в Донбассе и присоединения Крыма к России.