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В 2020 году в России установлен рекорд по выдаче ипотеки 

Артём Кульша 2 часа назад
В 2020 году в России установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба компании ДОМ.РФ.
Согласно ее подсчетам, по итогам прошлого года банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это больше, чем в 2019-м, на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал причинами роста выдачи ипотеки снижение ставок по рыночным кредитам с 10-11% до 8% и льготные программы.

«Главная — программа ипотеки на новостройки под 6,5%. Ее запуск стал одним из важнейших событий прошлого года», — считает он.

Мутко также отметил, что запуск новых проектов многоквартирного строительства во втором полугодии 2020 года увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Он объяснил это, в частности, тем, что заработала новая схема финансирования жилищного строительства. По его словам, переход на эскроу-счета максимально обезопасил дольщиков новостроек от финансовых потерь и дал застройщикам стабильный источник финансирования.
Комментарии 1
Компании , Видео , Виталий Мутко
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