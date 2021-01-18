Авиакомпании РФ в 2020 году перевезли на 46% меньше пассажиров

В 2020 году российские авиакомпании перевезли на 46% меньше пассажиров, чем в 2019-м. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Согласно подсчетам ведомства, в январе-декабре прошлого года перевозчики обслужили 69,17 миллиона пассажиров. Пассажирооборот за этот период снизился на 52% — 153,43 миллиарда пассажирокилометров.

В декабре 2020-го компании перевезли свыше пяти миллионов пассажиров. Это меньше, чем в декабре 2019-го, на 43%. Пассажирооборот в декабре 2020-го по сравнению с декабрем 2019-го стал меньше на 56% — 10 миллиардов пассажирокилометров.

В частности, в декабре прошлого года «Аэрофлот» перевез 1,02 миллиона пассажиров (на 63% меньше, чем в декабре 2019-го), «Победа» — 856,8 тысячи (меньше на 4%), «Россия» — 324,8 тысячи (меньше на 43%), « Уральские авиалинии » — 287,3 тысячи (меньше на 56%), «Сибирь» — 1,12 миллиона (меньше на 14%).

Согласно предварительной информации, в январе-декабре «Аэрофлот» перевез 14,6 миллиона пассажиров (на 61% меньше, чем в 2019-м), «Победа» — 9,1 миллиона (на 12% меньше), «Россия» — 5,7 миллиона (на 51% меньше), «Уральские авиалинии» — 5,6 миллиона (на 41% меньше), «Сибирь» — 12,3 миллиона (на 31% меньше).