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Экологи нанесли удар по «Северному потоку — 2» 

Вероника Полынина 2 часа назад
Разрешение Германии на строительство трубопровода «Северный поток — 2» временно приостановлено из-за протеста природоохранных организаций ФРГ, передает РИА «Новости».
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора продлить строительство трубопровода «Северный поток 2» в территориальных водах Германии на период с января по май 2021 года.
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«От организаций Deutsche Umwelthilfe и Nabu поступили соответствующие электронные письма, сообщили в Федеральном ведомстве морского судоходства и гидрографии в понедельник. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы», — сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

Как сообщал «Рамблер», 15 января немецкое Ведомство морского судоходства и гидрографии выдало компании — оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG разрешение проводить в исключительной экономической зоне Германии на участке примерно в 16,5 и 13,9 километра трубоукладочные работы для завершения строительства трубопровода. Nord Stream 2 AG сможет проводить указанные работы с конца сентября до конца мая. 15 января судно «Фортуна» возобновило прокладку «Северного потока-2» в Дании, а по окончании работ в датских водах оно должно приступить к укладке труб в водах Германии.
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Компании , Видео , РИА Новости
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