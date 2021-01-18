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«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии 

RB.ru и ещё 1 2 часа назад
«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии
Фото: РИА Новости
«Рокетбанк» сообщил об окончательном закрытии. Об этом кредитная организация рассказала на своей странице в Instagram.

«Мы росли и старались не потерять главное — персональный подход к клиенту … Мы сделали все и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно», — говорится в сообщении.

Банк поблагодарил клиентов за то, что они «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего».
О сворачивании работы «Рокетбанка» его материнская компания Qiwi сообщила в марте 2020 года. Тогда в компании планировали до конца года свернуть маркетинговую активность, закрыть программу лояльности, повысить тарифы и сократить персонал. При этом в «Рокетбанке» отмечали, что организация не прекращает работу.
В мае клиенты «Рокетбанка» сообщали о проблемах с выводом денег и закрытием счетов. В группе QIWI тогда признали сложности с заявками от уходящих клиентов.
В июле глава Qiwi Борис Ким рассказал о причинах, по которым компании пришлось принять решение о сворачивании проекта. По его словам, клиенты банка оказались не тем целевым сегментом, который мог бы заинтересоваться картой «Совесть».
Он пояснил, что разные люди брали кредит «Совести» и пользовались услугами «Рокетбанка». Кроме того, банк не удалось интегрировать в Qiwi-кошелек.
«Рокетбанк» был основан в 2013 году, Qiwi купила его за 700 млн рублей в 2017 году у банка «Открытие». Финтех-проект не имеет собственной лицензии и работал по банковской лицензии «Киви банка».
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Комментарии 3
Компании , Борис Ким , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Qiwi , Киви Банк
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