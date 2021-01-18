Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

США введут санкции против строящего «Северный поток-2» судна 

Вероника Полынина 1 час назад
США сообщили ФРГ о санкциях против строящего «Северный поток-2» судна
Фото: ТАСС
Власти США уведомили Берлин о вводе санкций в отношении трубоукладочной баржи «Фортуна», которая участвует в строительстве «Северного потока — 2», передает РБК со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
Рестрикции вводятся в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и должны вступить в силу 19 января.
Судно «Фортуна» принадлежит зарегистрированной в Москве компании «КВТ-Рус». В фирме только один сотрудник — ее гендиректор и учредитель Сергей Малков.
В Германии приостановили разрешение на стройку "Северного потока — 2"
В настоящее время «Фортуна» находится у немецкого побережья в нескольких десятках километров от порта города Росток. В конце декабря судно завершило укладку труб протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. После этого, как предполагалось, судно направится к берегам Дании, где остается недостроенным участок трубопровода длиной 147 км.
Согласно графику оператора проекта компании Nord Stream 2, строительство участка в датских водах планировалось начать 15 января.
В начале января, как сообщал «Рамблер», в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Речь о проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2021 год. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2». Из-за новых санкций 2 января от участия в проекте отказалась норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). 13 января из проекта вышла датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.
Видео дня. Насколько в этом году может подорожать мобильная связь
Комментарии 50
Компании , Сергей Малков , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение