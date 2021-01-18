США сообщили ФРГ о санкциях против строящего «Северный поток-2» судна

Власти США уведомили Берлин о вводе санкций в отношении трубоукладочной баржи «Фортуна», которая участвует в строительстве «Северного потока — 2», передает РБК со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Рестрикции вводятся в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и должны вступить в силу 19 января.

Судно «Фортуна» принадлежит зарегистрированной в Москве компании «КВТ-Рус». В фирме только один сотрудник — ее гендиректор и учредитель Сергей Малков

В настоящее время «Фортуна» находится у немецкого побережья в нескольких десятках километров от порта города Росток. В конце декабря судно завершило укладку труб протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии. После этого, как предполагалось, судно направится к берегам Дании, где остается недостроенным участок трубопровода длиной 147 км.

Согласно графику оператора проекта компании Nord Stream 2, строительство участка в датских водах планировалось начать 15 января.

В начале января, как сообщал «Рамблер», в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Речь о проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2021 год. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2». Из-за новых санкций 2 января от участия в проекте отказалась норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). 13 января из проекта вышла датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.