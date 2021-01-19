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Россия возобновила переговоры о поставках ракетных двигателей 

RT на русском 3 часа назад
Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» возобновило прерванные пандемией переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей.

«К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в начале 2020 года. Я бы не хотел называть конкретные страны. Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — приводит РИА Новости слова генерального директора предприятия Игоря Арбузова.

По его словам, ожидается, что в 2021 году переговоры придут «к конкретным решениям».
Ранее ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО.
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Компании , Видео , Игорь Арбузов , Роскосмос , НПО "Энергомаш" , РИА Новости
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