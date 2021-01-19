Россия возобновила переговоры о поставках ракетных двигателей 

«К сожалению, переговорный процесс замедлился из-за пандемии. Мы не сильно ушли от того состояния переговоров, которое было еще в начале 2020 года. Я бы не хотел называть конкретные страны. Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — приводит РИА Новости слова генерального директора предприятия Игоря Арбузова.