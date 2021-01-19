Власти решили создать новые лоукостеры

Компании могут базироваться в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Калининграде, Жуковском, Челябинске и других городах. О том, что российские власти захотели расширить авиарынок, сообщили «Известия».

По просьбе Росавиации свои предложения должны были подготовить ведущие российские авиакомпании. Доклады перевозчиков прозвучат 20 января на совещании в Росавиации.

Многие российские перевозчики уже являются лоукостерами — они предлагают дешёвый базовый тариф и платные дополнительные услуги, отметили аналитики.