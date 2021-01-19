Власти решили создать новые лоукостеры

Глава Росавиации Александр Нерадько поручил проработать вопрос о создании новых авиаперевозчиков-лоукостеров.
Компании могут базироваться в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Калининграде, Жуковском, Челябинске и других городах. О том, что российские власти захотели расширить авиарынок, сообщили «Известия».
По просьбе Росавиации свои предложения должны были подготовить ведущие российские авиакомпании. Доклады перевозчиков прозвучат 20 января на совещании в Росавиации.
К участию пригласили S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал». Стороны обсудят целесообразность создания новых лоукостеров или выделения сегмента недорогих перевозок на имеющейся базе. Эксперты согласились с необходимостью развивать лоукост-модель в России, но отметили, что для этого необязательно создавать новые авиакомпании.
Многие российские перевозчики уже являются лоукостерами — они предлагают дешёвый базовый тариф и платные дополнительные услуги, отметили аналитики.
Единственный лоукостер в России — авиакомпания «Победа», входящая в «Аэрофлот». В ноябре новый министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что лоукостеров в стране должно стать больше. Авиакомпании заинтересованы создавать подразделения бюджетных перевозок, позже отмечал Нерадько.