Украина захотела наказать «Яндекс» за работу в Крыму 

Киев ищет пути для привлечения к ответственности компании «Яндекс» за работу в Крыму, на которую не распространяются санкции ЕС, заявил МИД Украины.
МИД признал, что деятельность компании в Крыму «пока не подпадает под действие санкций», но заверил, что работает «в сотрудничестве с европейскими партнерами» над возможными способами наказать «Яндекс». В частности, Киев привлекает Еврокомиссию — «гарант соблюдения законодательства ЕС». ЕК «тщательно проверяет каждый случай возможного нарушения» санкций, заявили в украинском МИДе. Кроме того, поиск способов наказания «Яндекса» ведется и внутри Украины, осуществляется правовой анализ работы компании, передает ТАСС.