Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
74.80
89.76
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

ЦБ намерен развивать институт информаторов 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ рассматривает возможность развития института информаторов, пишут «Известия». Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг». Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях своими работодателями прав потребителей. Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали в пресс-службе регулятора.
В 2020 году на официальном сайте ЦБ в разделе «Контактная информация» был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Такая возможность существует и в отношении профессиональных кредиторов (банков, МФО), страховых компаний и финансовых организаций, задействованных в сфере рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. Сервис полностью анонимный. Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа практики взаимодействия и полученного контента, уточнили в ЦБ.
Один из действующих инструментов поведенческого надзора — жалобы потребителей финуслуг. За девять месяцев прошлого года регулятору поступило 212,8 тыс. обращений, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Как объясняет Центробанк, рост связан с всплеском жалоб на банки по поводу кредитных каникул.
По словам экспертов, как одна из форм профилактики нарушений в сфере защиты прав потребителей этот механизм должен быть принят. Также специалисты по контролю качества работы с потребителем существуют не только в финансовых организациях развитых экономик, но и в России, однако они стараются урегулировать проблему на месте, без привлечения регулятора. Впрочем, выстроить систему будет непросто, считают эксперты. Обман даже нескольких клиентов окупает возможный страх того, что сотрудники расскажут всю правду о работе организации. Необходимо увеличивать штрафы за недобросовестные практики продаж, если ограничиться только институтом уведомителей, то эффекта не будет, отметили эксперты.
Украина решила привлечь к ответственности «Яндекс» за работу в Крыму
В странах, где существует такая практика, приняты меры стимулирования, обратил внимание вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, это или сертификат специалиста, который обязывает такого сотрудника сообщать о нарушении, или главный мотив — вознаграждение в виде доли от взысканного штрафа. По его мнению, в нашей стране оба варианта нерабочие: много на информировании не заработаешь, плюс можно потерять работу.
Банки.ру: последние новости
«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии «Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии «AliExpress Россия» запускает экспресс-выдачу заказов «AliExpress Россия» запускает экспресс-выдачу заказов Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством
Комментарии 1
Компании , Видео , Алексей Войлуков , Яндекс , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение