ЦБ рассматривает возможность развития института информаторов, пишут «Известия» . Это следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг». Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях своими работодателями прав потребителей. Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке, рассказали в пресс-службе регулятора.

В 2020 году на официальном сайте ЦБ в разделе «Контактная информация» был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Такая возможность существует и в отношении профессиональных кредиторов (банков, МФО), страховых компаний и финансовых организаций, задействованных в сфере рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций. Сервис полностью анонимный. Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа практики взаимодействия и полученного контента, уточнили в ЦБ.

Один из действующих инструментов поведенческого надзора — жалобы потребителей финуслуг. За девять месяцев прошлого года регулятору поступило 212,8 тыс. обращений, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Как объясняет Центробанк, рост связан с всплеском жалоб на банки по поводу кредитных каникул.

По словам экспертов, как одна из форм профилактики нарушений в сфере защиты прав потребителей этот механизм должен быть принят. Также специалисты по контролю качества работы с потребителем существуют не только в финансовых организациях развитых экономик, но и в России, однако они стараются урегулировать проблему на месте, без привлечения регулятора. Впрочем, выстроить систему будет непросто, считают эксперты. Обман даже нескольких клиентов окупает возможный страх того, что сотрудники расскажут всю правду о работе организации. Необходимо увеличивать штрафы за недобросовестные практики продаж, если ограничиться только институтом уведомителей, то эффекта не будет, отметили эксперты.