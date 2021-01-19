Строительство проекта «Северный поток-2» может быть отложено или приостановлено из-за политического давления. Об этом со ссылкой на проспект к размещению новых евробондов «Газпрома» сообщает Reuters.

Как писал «Рамблер», ранее в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2», включенные в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Из-за санкций 2 января от участия в проекте отказалась норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). 13 января из проекта вышла датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.

«Газпром» предупредил инвесторов, что при реализации крупных международных проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», сталкивается с рисками, связанными с изменением политической ситуации.

«В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в проспекте.

При этом в компании подчеркнули, что «Северный поток — 2» является одним из приоритетных проектов, и его строительство и ввод в эксплуатацию будут завершены, как только это станет возможным, пишет ТАСС.