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Банк России реабилитировал более 300 финансистов из «черного списка» 

Прайм и ещё 2 1 час назад
ЦБ реабилитировал более 300 финансистов из «черного списка»
Фото: ТАСС
Комиссия Банка России, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала 326 фигурантов списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.

"На 1 января 2021 года в комиссию поступило 732 жалобы, рассмотрены 585 жалоб, из них по 259 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении, по 326 жалобам — об удовлетворении", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в том числе только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб, рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором — 21, а в третьем и четвертом кварталах — 33 и 53 жалобы соответственно.

"На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение распространения коронавирусной инфекции", — уточнили в ЦБ.

По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.
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Компании , Центральный банк России
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