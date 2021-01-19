Посетителям «Дикси» кинули под ноги портрет Сергея Есенина 

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Посетители московского магазина могут вытереть ноги о портрет Сергея Есенина , который изображен на коврике, сообщает Telegram-канал Mash. Журналисты опубликовали видеодоказательство.

Автор записи отмечает, что речь идет о магазине «Дикси» , расположенном по адресу маршала Бирюзова, 12. Мужчина заходит в «тамбур» и наводит камеру мобильного телефона на пол, на котором лежит коврик с изображением Сергея Есенина на фоне берёз. В этот момент кто-то из проходящих мимо посетителей обивает ноги от снега прямо на образ поэта.

«Прости нас, Серёжа», — говорит автор видео.

Журналисты издания «Москва Северо-Запад» изучили реакцию пользователей соцсетей на ситуацию. Они отметили, что на днях была 95-ая годовщина со дня смерти Есенина.

«Слов нет, куда мы катимся!?» — возмутилась пользовательница Марина Земских.

«Работники магазина понятия не имеют, кто такой Есенин», — предположила Вероника Ковалева.

«Какая разница, чей портрет? На нем лицо человека. Как можно было постелись под ноги такой коврик?», — заявила Ромина Степанова.

При этом нашлись и те, кто призвал пользователей не раздувать трагедию, назвав коврик «куском ткани с портретом мертвого человека».