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Посетителям «Дикси» кинули под ноги портрет Сергея Есенина 

Павел Тиунов 28 минут назад
Посетители московского магазина могут вытереть ноги о портрет Сергея Есенина, который изображен на коврике, сообщает Telegram-канал Mash. Журналисты опубликовали видеодоказательство.
Автор записи отмечает, что речь идет о магазине «Дикси», расположенном по адресу маршала Бирюзова, 12. Мужчина заходит в «тамбур» и наводит камеру мобильного телефона на пол, на котором лежит коврик с изображением Сергея Есенина на фоне берёз. В этот момент кто-то из проходящих мимо посетителей обивает ноги от снега прямо на образ поэта.

«Прости нас, Серёжа», — говорит автор видео.

Журналисты издания «Москва Северо-Запад» изучили реакцию пользователей соцсетей на ситуацию. Они отметили, что на днях была 95-ая годовщина со дня смерти Есенина.
«Слов нет, куда мы катимся!?» — возмутилась пользовательница Марина Земских.

«Работники магазина понятия не имеют, кто такой Есенин», — предположила Вероника Ковалева.

«Какая разница, чей портрет? На нем лицо человека. Как можно было постелись под ноги такой коврик?», — заявила Ромина Степанова.

При этом нашлись и те, кто призвал пользователей не раздувать трагедию, назвав коврик «куском ткани с портретом мертвого человека».
Комментарии 2
Компании , Видео , Сергей Есенин , Дикси
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