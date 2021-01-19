Дерипаска заявил о шансе России совершить экономический прорыв 

Россия должна воспользоваться резким ростом стоимости контейнерных перевозок и «предъявить преимущества» Транссибирского транзита, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
«Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу в результате проблем, связанных с пандемией, выросла более чем в три раза. Раньше контейнер из Азии в Европу можно было перевезти за $4000, а теперь, с задержками, за $12 000», — написал он в своем телеграм-канале.
По мнению предпринимателя, у России появилась уникальная возможность продемонстрировать преимущества Транссибирского транзита и совершить настоящий прорыв: «привлечь тысячи новых клиентов и миллиарды экспортной выручки, что обеспечит модернизацию нашего Транссиба, нашего Кедрового пути не для перевозки угля, а для перевозки контейнерных грузов между Азией и Европой».
Ранее, как писал «Рамблер», Олег Дерипаска предсказал скорое мировое лидерство Китая. По мнению акционера En+ Group, следующий съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится в 2022 году, надолго сделает Си Цзиньпина лидером не только Китая, но и всего мира.