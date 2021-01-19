Дерипаска заявил о шансе России совершить экономический прорыв 

«Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу в результате проблем, связанных с пандемией, выросла более чем в три раза. Раньше контейнер из Азии в Европу можно было перевезти за $4000, а теперь, с задержками, за $12 000», — написал он в своем телеграм-канале.