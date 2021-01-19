Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.50
87.89
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0026
24.12
1.2181
24.12

Дерипаска заявил о шансе России совершить экономический прорыв 

Вероника Полынина 2 часа назад
Дерипаска заявил о шансе России совершить экономический прорыв
Фото: РИА Новости
Россия должна воспользоваться резким ростом стоимости контейнерных перевозок и «предъявить преимущества» Транссибирского транзита, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

«Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу в результате проблем, связанных с пандемией, выросла более чем в три раза. Раньше контейнер из Азии в Европу можно было перевезти за $4000, а теперь, с задержками, за $12 000», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению предпринимателя, у России появилась уникальная возможность продемонстрировать преимущества Транссибирского транзита и совершить настоящий прорыв: «привлечь тысячи новых клиентов и миллиарды экспортной выручки, что обеспечит модернизацию нашего Транссиба, нашего Кедрового пути не для перевозки угля, а для перевозки контейнерных грузов между Азией и Европой».
Ранее, как писал «Рамблер», Олег Дерипаска предсказал скорое мировое лидерство Китая. По мнению акционера En+ Group, следующий съезд Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится в 2022 году, надолго сделает Си Цзиньпина лидером не только Китая, но и всего мира.
Видео дня. Доля золота в резервах России превысила объем долларов
Комментарии 7
Компании , Олег Дерипаска , Си Цзиньпин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение