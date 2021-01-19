Германский концерн Bilfinger SE отказался от участия в проекте «Северный поток — 2», передает ТАСС со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Bilfinger SE ранее заключил несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на €15 млн, в том числе "на обслуживание систем безопасности".

Как писал «Рамблер», ранее в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2», включенные в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Из-за санкций 2 января от участия в проекте отказалась норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). 13 января из проекта вышла датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.

19 января «Газпром» предупредил инвесторов, что строительство проекта «Северный поток-2» может быть отложено или приостановлено из-за политического давления.

В проспекте к размещению новых евробондов «Газпрома» концерн указал, что при реализации крупных международных проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», сталкивается с рисками, связанными с изменением политической ситуации.