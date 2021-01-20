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Действия ЦБ остановили работу нелегальных онлайн-казино 

Лера Букина 3 часа назад
Действия ЦБ остановили работу нелегальных онлайн-казино
Фото: globallookpress.com
С середины января 2021 года была практически полностью остановлена работа нелегальных онлайн-казино и букмекерских компаний. Эксперты считают, что основная причина данной ситуации — действия со стороны ЦБ РФ, который в конце 2020 года приступил к зачистке рынка платежей в адрес подобных фирм, пишет The Bell.
Отмечается, что в настоящее время пользователи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор могут делать ставки только в биткоинах. Произвести пополнение счета банковской картой или номером сотового телефона в Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и другие нельзя, поскольку данные платежные методы «недоступны».
Кроме того, не открываются и «зеркала» для ставок в нелегальном букмекере 1Xbet.
Также практически полностью прекращена работа онлайн-казино и букмекерских контор из партнерских программ Welcome Partners и Lucky Partners — через них реклама платформ размещалась внутри пиратских версий фильмов.
Источники издания, которые знакомы с работой отрасли, заявляют, что старые и крупные игроки имеют возможность продолжать делать ставки посредством «VIP-инкассации», то есть сотрудники казино приезжают к клиентам домой, и те отдают им деньги наличными. Отмечается, что стоимость данной услуги может составлять 4-5% от вносимой суммы и воспользоваться ей можно при депозитах от $100 000.
В издании также отмечают, что в 2016–2018 годах объем ставок в русскоязычных онлайн-казино составлял €1–1,5 млрд ежегодно. В 2019 году выручка букмекеров была свыше 1 трлн рублей, а большая часть денег пришлась на серую зону.
В настоящее время планируется радикальная реформа букмекерского рынка. Напомним, что в декабре 2020 года в Госдуме был одобрен законопроект о создании единого регулятора азартных игр.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мужчина нашел способ обмануть онлайн-казино — схему, безошибочно приносившую прибыль. Он же обратился в службу поддержки заведения и заявил им о баге, после чего остался без большей части выигрыша.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
Комментарии 2
Компании , Госдума , Центральный банк России
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