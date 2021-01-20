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Одна из крупнейших авиакомпаний Европы приготовилась к банкротству 

Lenta.ru 1 час назад
Air France приготовилась к банкротству
Фото: Jacob King / PA Images via Getty Images
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы — Air France — оказалась на пороге банкротства. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью BFM Business.
Air France может разориться, если не получит массированную государственную помощь, отметил он. Министр заметил, что авиаперевозчик является стратегически важной для страны компанией. Франция обязательно должна иметь собственную авиакомпанию, это один из залогов суверенитета страны, добавил Ле Мэр. Власти уже выделили Air France в 2020 году семь миллиардов евро.
Взамен компания должна повысить свою конкурентоспособность и стать лидером в соблюдении норм по защите экологии планеты, а также примером авиаперевозчика, верного принципам устойчивого развития, заявил Ле Мэр. Ранее стало известно, что Air France приготовилась начать массовые увольнения.
В ближайшие два года компания планирует сократить около 7,5 тысячи рабочих мест. На такие меры ее вынудили пойти последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Другой авиационный гигант — немецкая Lufthansa — тоже вынуждена массово сокращать сотрудников, без работы могут остаться десятки тысяч человек. В компании считают, что в новых реалиях избыточными оказываются порядка 26 тысяч позиций.
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Комментарии
Компании , Lufthansa , Air France , Business FM
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