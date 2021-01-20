Британские компании начали бегство из страны 

Около 50 британских компаний переехали во Францию. Они начали бегство из-за Brexit (выход страны из состава ЕС ). Об этом на пресс-конференции заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гал.

Brexit помог французской экономике переманить часть британских компаний и их активы (суммарно на 170 миллиардов евро), в 2021 году этот процесс ускорится, уверен глав ЦБ . Почти 2,5 тысячи рабочих мест уже были переведены из Великобритании во Францию.

За первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании увеличились до рекордных 240,9 миллиарда фунтов стерлингов (323 миллиарда долларов). Страна столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю (в мирное время).

Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. Стороны договорились о переходном периоде до конца года. Если бы Лондон и Брюссель не успели заключить новое соглашение о торговле до конца декабря 2020 года, то это привело бы к введению таможенных границ между страной и ЕС.