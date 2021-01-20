«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд 

"Газпром" разместил восьмилетние еврооблигации объемом $2 млрд с доходностью 2,95%, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin, добавили там.

Книга заказов была открыта 20 января с первоначальным ценовым диапазоном "в районе 3,25%", который спустя несколько часов был снижен до уровня "в районе 3,125%". На пике спроса книга заявок инвесторов достигла более $4 млрд, включая 250 счетов. В итоге размещения книга была закрыта с финальным ориентиром 2,90-2,95%.

"Газпром своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет. Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в $2 млрд, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, "Газпром" провел размещение без премии за новый выпуск", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Спрос от международных инвесторов превысил 75% объема книги, включая заявки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.