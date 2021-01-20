«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд 

"Газпром своим новым успешным размещением поставил рекорд по минимальной ставке купона как для собственных долларовых еврооблигаций, так и для еврооблигаций российских эмитентов в целом сроком более пяти лет. Следует особо отметить, что несмотря на объем выпуска в $2 млрд, сопоставимый с выпусками крупнейших мировых нефтегазовых компаний, "Газпром" провел размещение без премии за новый выпуск", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Выпуск уникален не только временем выхода компании на рынок, установленным новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, но и участием в размещении новых инвесторов, в частности, из Азии. В целом инвесторский спрос получил высокую диверсификацию как по типу, так и по географии инвесторов с активным участием азиатских и европейских счетов", — добавил Шулаков.