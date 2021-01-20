Миллиардер Алексей Мордашов лишил сына доли в «КН-Холдинг» 

Российский миллиардер Алексей Мордашов лишил своего сына Никиту доли в «КН-Холдинг», который владеет долями в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI. Об этом сообщает «Коммерсант»

Ранее холдингом напополам владели два сына Мордашова — Кирилл и Никита. В декабре Кирилл обратился в ФАС с ходатайством об увеличении своей доли до 100%.

В январе стало известно, что Алексей Мордашов, который занимает четвертую строчку в списке самых богатых россиян по версии журнала Forbes, отправил сына Никиту в армию, потому что тот не хотел учиться. Летом Никиту отчислили с первого курса НИУ ВШЭ, где он учился по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета „Международные отношения“.

В 2019 году Никита и Кирилл стали совладельцами отцовского бизнеса. Сначала бизнесмен передал сыновьям свою долю (25%) в туроператоре TUI, а затем — 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Мордашов объяснял, что передача активов нужна, чтобы братья получили опыт управления активами и научились „приглядывать за менеджерами“. Стоимость активов, оформленных на каждого из братьев, Forbes оценивал в 2,19 млрд долларов.

Как сообщал „Рамблер“, Алексей Мордашов — основной владелец, председатель совета директоров ПАО „Северсталь“, генеральный директор ЗАО „Севергрупп“, председатель совета директоров ПАО „Силовые машины“, член совета директоров Nordgold и председатель совета директоров ЗАО „Свеза“.