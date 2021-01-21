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Малый бизнес в 2020 году потерял 2,8 трлн рублей оборота 

Артём Кульша 2 часа назад
Малый бизнес в 2020 году потерял 2,8 трлн рублей оборота
Фото: РИА Новости
В 2020 году малые и средние предприятия потеряли 2,8 триллиона рублей оборота. Об этом сообщают «Известия».
Национальное рейтинговое агентство провело исследование о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году. Согласно его результатам, оборот МСП сократился по сравнению с 2019-м на 2,8 триллиона рублей.
Больше других оборот упал у предприятий оптовой торговли — с 6,7 триллиона до пяти триллионов. Сильно пострадали туристические агентства, сферы общественного питания, гостиничной деятельности и операций с недвижимостью.
В третьем квартале года, то есть уже после отмены жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, бизнес потерял больше, чем в первом-втором кварталах. В НРА связывают это с падением доходов населения и ухудшением ожиданий относительно продолжительности пандемии.
В агентстве отметили, что МСП оказались под наибольшей угрозой, потому что у них гораздо меньший запас накоплений, чем у крупных предприятий, и ориентируются они на краткосрочное фондирование.
В Министерстве экономического развития России сообщили, что деятельность МСП в 2020-м была относительно стабильной, а численность их сотрудников была на 170 тысяч человек больше, чем в 2019-м.
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Компании , Экономика , Минэкономразвития
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