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Стало известно, почему «Газпром» сдерживает экспорт в Европу 

Прайм и ещё 3 1 час назад
«Газпром» вынудил Европу покупать газ по высоким ценам
Фото: РИА Новости
"Газпром" действует вразрез с экономической логикой и, несмотря на резко возросшие цены на газ в Европе, не только не увеличивает физические поставки топлива, но и снижает их на украинском транзитном направлении. Рост объемов продаж обеспечивается подъемом газа из хранилищ компании в Европе. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным AGSI, за последние 2 недели общий отбор газа из хранилищ в Европе приближается к рекордному уровню в 1 миллиардов кубометров в сутки, их заполненность уже упала до 59%.
"Газпром" прекратил продажи газа с поставкой в ближайшие месяцы со своей электронной торговой площадки. В результате покупателям приходится приобретать дополнительные объемы на хабах, что способствует поддержанию там высоких цен и стимулирует трейдеров поднимать газ из подземных хранилищ. Как отмечает газета, действия российской компании объяснимы.
Действия "Газпрома", тем не менее, вполне объяснимы. Сейчас компания находится в уникальной ситуации — весь свободный СПГ в мире направился в Северо-Восточную Азию, где спотовые цены на СПГ из-за неожиданных холодов превышают $1000 за 1 тысячу кубометров. Но очень скоро это может измениться. Как отмечает старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова, контракты на февральские партии СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию уже составляют $650 за 1 тысячу кубометров, а на мартовские — всего $300, поскольку погода в регионе возвращается к климатической норме. После этого как минимум часть СПГ вернется в Европу. Можно ожидать, что балансировка рынка в Азии произойдет уже в ближайшие месяц-два, иначе мы увидим практически полную остановку роста потребления газа в регионе, полагает аналитик по газу центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов.
Эксперт отметил. что "Газпрому" важно до этого момента сократить запасы в европейских ПХГ. Если же этого не будет сделано, то возвратившийся в Европу СПГ может снова понизить спотовые цены на газ, поскольку сильно сократившие производство в 2020 году американские СПГ-заводы снова работают на полной мощности. Капитонов считает, что газа в европейских ПХГ осталось при текущих темпах отбора на чуть более 70 дней, а уровень заполненности хранилищ очень похож на показатель на такую же дату в 2018 году, когда конец отопительного сезона Европа встречала с практически пустыми хранилищами.
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Эксперт подытожил, что подобный подход "Газпрома" в теории даст возможность более рационально распорядиться ограниченными мощностями экспортных газопроводов: значительная часть спроса сместится на лето, когда европейские потребители будут заполнять ПХГ к будущей зиме.
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Компании , Экономика , Сергей Капитонов , Газпром , Европарламент
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